L'Italie examinera le rapprochement Banco BPM/Crédit Agricole Italia dans les semaines à venir selon Meloni

Le logo de la Banca Popolare di Milano (BPM) est visible à l'extérieur de la banque dans le centre-ville de Milan

ROME, 10 novembre (Reuters) - L'Italie ‌examinera dans les semaines si elle ​exercera ou non ses pouvoirs spéciaux de contrôle dans le cadre du projet ​de fusion entre Banco BPM et la filiale ​italienne du Crédit Agricole ⁠français, a déclaré mardi la présidente ‌du Conseil Giorgia Meloni.

Ces pouvoirs spéciaux, aussi connus sous le nom ​de "golden power", ‌permettent à Rome de bloquer ⁠ou d'imposer des conditions aux fusions portant sur des actifs stratégiques, notamment dans ⁠le secteur ‌financier.

"Nous verrons dans les semaines ⁠à venir", a dit Giorgia Meloni ‌à des journalistes à Bologne, ⁠où elle était en déplacement.

"Il est ⁠clair que ‌nous faisons toujours ce que nous ​devons faire - et ‌ce que la loi nous oblige à faire dans ​le cadre de nos responsabilités - pour préserver l'intérêt national, comme nous ⁠l'avons fait par le passé et comme nous continuerons à le faire à l'avenir. Cela s'applique à tout le monde", a-t-elle ajouté.

(Giuseppe Fonte, Version française Benoit ​Van Overstraeten)