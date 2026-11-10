L'Italie examinera le rapprochement Banco BPM/Crédit Agricole Italia dans les semaines à venir - Meloni

L'Italie examinera dans les semaines si elle exercera ou non ses pouvoirs spéciaux de contrôle dans le cadre du projet de fusion entre Banco BPM BAMI.MI et la filiale italienne du Crédit Agricole français CAGR.PA , a déclaré mardi la présidente du Conseil Giorgia Meloni.

Ces pouvoirs spéciaux, aussi connus sous le nom de "golden power", permettent à Rome de bloquer ou d'imposer des conditions aux fusions portant sur des actifs stratégiques, notamment dans le secteur financier.

"Nous verrons dans les semaines à venir", a dit Giorgia Meloni à des journalistes à Bologne, où elle était en déplacement.

"Il est clair que nous faisons toujours ce que nous devons faire - et ce que la loi nous oblige à faire dans le cadre de nos responsabilités - pour préserver l'intérêt national, comme nous l'avons fait par le passé et comme nous continuerons à le faire à l'avenir. Cela s'applique à tout le monde", a-t-elle ajouté.

(Giuseppe Fonte, Version française Benoit Van Overstraeten)