L'Italie a donné son accord provisoire au système de conduite assistée « TSLA.O » de Tesla (TAD), a déclaré vendredi le ministre des Transports Matteo Salvini, faisant ainsi de l'Italie le premier grand pays de l'Union européenne à adopter la technologie développée par le constructeur américain de véhicules électriques.
Dans un message publié sur X, M. Salvini a déclaré que cette décision constituait « un pas de plus vers l’innovation, la technologie et la mobilité du futur ».
Ce feu vert fait suite à « une évaluation approfondie de la faisabilité technique », a précisé le ministre, et intervient avant la fin du processus d’homologation en cours au sein de l’Union européenne.
Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a répondu sur X: « Merci, j’apprécie beaucoup! »
Le TAD, anciennement connu sous le nom de « Full Self-Driving » (, FSD), est un système dit « mains libres, yeux sur la route », qui permet à un véhicule de rouler de manière autonome tout en exigeant une surveillance continue de la part du conducteur assis au volant.
Plusieurs petits pays de l’UE ont déjà emboîté le pas à l’Italie.
Après avoir reçu une première autorisation aux Pays-Bas en avril, le système a ensuite été homologué dans des pays tels que la Lituanie, l’Estonie, le Danemark et la Belgique, ce qui a permis à Tesla d’étendre sa présence en amont d’un vote plus large au niveau de l’UE.
Tesla a également annoncé vendredi que le TAD avait été homologué en Italie, en publiant une vidéo filmée depuis l’intérieur d’une de ses voitures circulant dans les rues de Rome en mode autonome.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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