L'Italie donne son feu vert au système de conduite autonome de Tesla avant même que l'UE ne l'approuve

L'Italie a donné son accord provisoire au système de conduite assistée « TSLA.O » de Tesla (TAD), a déclaré vendredi le ministre des Transports Matteo Salvini, faisant ainsi de l'Italie le premier grand pays de l'Union européenne à adopter la technologie développée par le constructeur américain de véhicules électriques.

Dans un message publié sur X, M. Salvini a déclaré que cette décision constituait « un pas de plus vers l’innovation, la technologie et la mobilité du futur ».

Ce feu vert fait suite à « une évaluation approfondie de la faisabilité technique », a précisé le ministre, et intervient avant la fin du processus d’homologation en cours au sein de l’Union européenne.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a répondu sur X: « Merci, j’apprécie beaucoup! »

Le TAD, anciennement connu sous le nom de « Full Self-Driving » (, FSD), est un système dit « mains libres, yeux sur la route », qui permet à un véhicule de rouler de manière autonome tout en exigeant une surveillance continue de la part du conducteur assis au volant.

Plusieurs petits pays de l’UE ont déjà emboîté le pas à l’Italie.

Après avoir reçu une première autorisation aux Pays-Bas en avril, le système a ensuite été homologué dans des pays tels que la Lituanie, l’Estonie, le Danemark et la Belgique, ce qui a permis à Tesla d’étendre sa présence en amont d’un vote plus large au niveau de l’UE.

Tesla a également annoncé vendredi que le TAD avait été homologué en Italie, en publiant une vidéo filmée depuis l’intérieur d’une de ses voitures circulant dans les rues de Rome en mode autonome.