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Le ministre italien des Transports a annoncé vendredi avoir autorisé, à titre dérogatoire, l'utilisation du système de conduite assistée avancée de Tesla, qui permet au véhicule d'effectuer seul certaines manœuvres, sous la supervision constante du conducteur.

Le ministère des Transports, "après une vérification technique approfondie de la faisabilité, a donné son feu vert à l'homologation provisoire du système de conduite assistée Tesla Assisted Driving", a indiqué le ministre Matteo Salvini sur X, le réseau social du patron de Tesla, Elon Musk.

Cette autorisation en Italie intervient avant une décision finale attendue l'an prochain sur ce système à l'échelle européenne.

Avant Rome, les Pays-Bas ont autorisé ce système en avril dernier, par dérogation au cadre réglementaire international, suivis par l'Estonie, la Belgique, la Lituanie, le Danemark ou encore la Finlande.

Le système de Tesla exige une surveillance active et constante du conducteur. C'est une conduite assistée (soit une automatisation de niveau 2), pas une conduite autonome (de niveau 3): la voiture gère la trajectoire et la vitesse, mais le conducteur reste le seul responsable. Il doit garder les yeux sur la route et être prêt à intervenir à tout moment.

Tesla a fait un argument de vente de cette technologie, connue sous le nom de "Full Self-Driving (FSD) Supervised" avant d'être rebaptisée "Tesla Assisted Driving". Elle est disponible sur abonnement en Italie pour 99 euros par mois.

"Il s'agit du premier grand pays européen à donner son feu vert", s'est félicité sur X Andrea Stroppa, représentant d'Elon Musk en Italie.

La France teste encore le système de Tesla et son ministre des Transports a prévenu début septembre qu'il devrait être ajusté pour devenir conforme à la réglementation européenne et internationale.

En vertu de ces dernières, un système d'assistance à la conduite ne doit en aucun cas pouvoir dépasser la vitesse limite autorisée. Mais le système de Tesla peut, dans certaines circonstances, conduire le véhicule à dépasser la limite de vitesse, selon les données fournies par le constructeur américain.

L'Allemagne n'a pas non plus validé le système de Tesla malgré son ouverture aux technologies de conduite automatisée.

BMW comme Mercedes avaient proposé aux conducteurs de leurs dernières berlines de luxe de quitter la route des yeux et de regarder un film dans certaines conditions de circulation (niveau 3).

Mais ils ont abandonné début 2026 ces options - jugées chères et difficiles à homologuer - et privilégié le développement d'assistances permettant notamment de circuler sans les mains, mais sous surveillance permanente du conducteur (niveau 2).

Le système optionnel de conduite assistée semi-autonome équipe déjà des millions de véhicules Tesla aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud.