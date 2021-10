L'Iran va instaurer un impôt sur la fortune immobilière

(AOF) - Le gouvernement iranien a annoncé qu'il comptait mettre en place un impôt sur la fortune immobilière pour aider à combler le déficit budgétaire, qui devrait atteindre cette année plus de 50% du PIB. Cette nouvelle taxe concernera les propriétaires d'appartements ou villas dont la valeur est estimée à au moins 100 milliards de rials (environ 332.000 euros). "Ces propriétaires vont être identifiés par l’administration fiscale et informés d’ici le 21 décembre du montant à payer", a précisé l’agence officielle Irna.

