L'Iran souhaite toujours une issue négociée à la guerre, déclare le président après des échanges de tirs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout: déclaration du président iranien, paragraphes 1, 6 à 8; déclaration d'un responsable américain sur l'île de Kharg, paragraphe 2; information faisant état de deux morts lors de l'attaque contre Larak, paragraphe 4; UE, paragraphe 25)

* Le président iranien déclare que « la poursuite de la guerre n'est dans l'intérêt de personne »

* Deux personnes tuées lors d’une attaque américaine contre l’île iranienne de Larak, selon le gouverneur

* Sur les réseaux sociaux, Trump diffuse une vidéo générée par IA montrant la destruction de l’île iranienne de Kharg; aucun détail n’est donné

* Un responsable américain affirme que l'île de Kharg n'a pas été prise pour cible cette nuit

* Les États-Unis frappent deux lanceurs iraniens lors de la première attaque connue depuis juillet

* L'Iran riposte en tirant sur des bases américaines en Jordanie, attaque une base aérienne des Émirats arabes unis et abat un drone américain

* Le secrétaire au Trésor américain Bessent prévoit de nouvelles sanctions secondaires chaque semaine

par Eman Abouhassira et Phil Stewart

L’Iran continue de rechercher une solution négociée à son conflit avec les États-Unis, a déclaré lundi le président Masoud Pezeshkian, au lendemain de la reprise des hostilités entre les deux pays pour la première fois depuis fin juillet , ce qui a entraîné une hausse de plus de 3,5 % des cours du pétrole .

Les déclarations de M. Pezeshkian font également suite à la publication par le président américain Donald Trump d’une vidéo générée par intelligence artificielle qui, selon lui, montrait la destruction de l’île de Kharg, plaque tournante pétrolière de l’Iran. Aucune preuve d’une telle attaque n’a été apportée et un responsable américain a déclaré lundi que l’armée n’avait pas pris pour cible l’île de Kharg lors des frappes nocturnes. Un responsable iranien a qualifié la publication de M. Trump de "risible".

Dimanche, les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak, située à environ 660 km (410 miles) à l’est de Kharg, a indiqué un responsable américain, ce qui a poussé l’Iran à frapper deux bases américaines en Jordanie, selon les médias iraniens.

Deux personnes ont été tuées et d’autres blessées lors de l’attaque contre l’île de Larak, a rapporté lundi l’agence de presse iranienne IRNA, citant le gouverneur local.

Cette reprise des hostilités fait suite à plusieurs semaines durant lesquelles l’administration Trump a intensifié ses efforts pour punir Téhéran et ses partenaires commerciaux par des sanctions économiques coûteuses, s’éloignant ainsi des options militaires. La diplomatie reste dans l’impasse.

S’adressant au Premier ministre indien Narendra Modi en marge d’une réunion sur la sécurité régionale au Kirghizistan, M. Pezeshkian a accusé les États-Unis de ne pas respecter leurs engagements pris dans le cadre d’accords antérieurs.

"Néanmoins, nous continuons à chercher à parvenir à un accord et à un terrain d’entente, et nous estimons que la poursuite de la guerre n’est dans l’intérêt de personne, ni le nôtre, ni celui de la région, ni celui de l’humanité", a-t-il déclaré, selon l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

"Nous pensons que la solution aux problèmes actuels réside dans le dialogue et la coopération, et que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour empêcher la propagation de l’insécurité et du conflit."

"RÉDUITE EN MIETTES!!!"

Plus tôt, Trump avait irrité l’Iran en publiant sur sa plateforme Truth Social un clip vidéo généré par IA accompagné du message: "L’île de Kharg réduite en miettes!!! Président DJT."

Reuters a confirmé que ce clip vidéo montrant des explosions spectaculaires avait très probablement été généré de manière synthétique, à l’aide d’un logiciel capable de détecter les images manipulées par l’IA.

La Maison Blanche et le ministère américain de la Défense n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

L'île de Kharg assurait 90 % des exportations de pétrole iraniennes avant la guerre déclenchée par les attaques américaines et israéliennes du 28 février, et l'attaquer perturberait gravement le commerce de l'énergie et exercerait une pression énorme sur l'économie.

"Les tweets de Trump sont risibles et la situation à Kharg est calme et normale", a déclaré lundi Hamid Bovard, directeur général de la National Iranian Oil Co, société gérée par l’État.

Les opérations pétrolières n’ont pas cessé et les travailleurs s’affairaient à réparer les dégâts antérieurs et à moderniser les installations, a précisé M. Bovard dans des propos rapportés par Nournews, un média semi-officiel proche des plus hautes instances de sécurité iraniennes.

LES MINES DANS LE DÉTROIT

Un responsable américain a déclaré que les forces américaines avaient attaqué dimanche les lanceurs iraniens situés sur l’île de Larak après que "des forces du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes chargées de mines marines dans le détroit d’Ormuz".

Larak est une petite île du détroit située près du port stratégique iranien de Bandar Abbas. Le détroit d’Ormuz, qui achemine habituellement un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut, est de fait bloqué depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué, le Commandement central américain a déclaré avoir mené une action "limitée et précise" contre les forces de pose de mines des Gardiens de la révolution iraniens qui représentaient une "menace imminente" dans le détroit. Il n'a fourni aucun détail.

Outre les attaques contre les bases américaines en Jordanie, l’armée iranienne a déclaré avoir également frappé la base aérienne d’Al Minhad aux Émirats arabes unis tôt lundi matin. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a toutefois démenti cette information, la qualifiant de fausse.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré par la suite que son armée de l’air avait engagé un drone qui provenait d’Iran et survolait ses eaux territoriales. Il n’a fourni aucun autre détail, notamment sur la question de savoir s’il avait été abattu.

Les frappes en Jordanie visaient des bases américaines utilisées pour lancer et soutenir l'attaque contre Larak, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères.

Les Gardiens de la Révolution ont utilisé des missiles de défense aérienne pour abattre un drone américain qui s’est écrasé dans les eaux du Golfe, a rapporté lundi l’agence de presse Mehr, citant un communiqué de cette force d’élite.

Un superpétrolier a pris feu et a été complètement immobilisé après avoir heurté deux mines navales dans le sud du détroit d’Ormuz, a déclaré la télévision d’État iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la Révolution.

ACCROÎTRE LA PRESSION ÉCONOMIQUE SUR L'IRAN

Trump n’a pas encore atteint les objectifs qu’il s’était fixés au début de la guerre: démanteler le programme nucléaire iranien, limiter sa capacité à attaquer ses rivaux régionaux et créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leurs dirigeants religieux.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche à Reuters que de nouvelles sanctions secondaires seraient probablement dévoilées chaque semaine afin de faire pression sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques.

L'Union européenne a déclaré lundi qu'elle continuerait à travailler avec les États-Unis et d'autres pays pour maintenir la pression économique sur l'Iran.

Les Gardiens de la révolution ont déclaré que le superpétrolier en feu après avoir été touché par des mines tentait de franchir illégalement le détroit, mais n’ont donné aucun détail concernant le navire ou son équipage, selon un communiqué cité par la télévision d’État.

La semaine dernière, Trump a déclaré que toutes les mines avaient été détruites ou retirées des eaux internationales du détroit et que l’Iran avait été averti que tout navire posant de nouvelles mines serait détruit. L’Iran a démenti les affirmations de Trump.