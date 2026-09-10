L'Iran pourrait procéder à une ingénierie inverse du drone sous-marin américain qu'il a capturé

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* La Marine affirme qu’un Dive-LD d’ancienne génération a connu un dysfonctionnement avant que les forces iraniennes ne s’en emparent

* La saisie d'un drone en 2011 a montré la volonté de Téhéran d'exploiter les systèmes américains capturés

* Selon les analystes, l'Iran pourrait étudier le matériel et procéder à une ingénierie inverse des systèmes mécaniques

par Mike Stone et David Jeans

La capture par l’Iran d’un drone sous-marin militaire américain offre à Téhéran l’occasion d’étudier et, potentiellement, de procéder à une ingénierie inverse de l’appareil, ce qui constitue un revers pour le Pentagone et le constructeur de drones Anduril.

L’armée américaine et Anduril ont minimisé l’importance de la capture de ce drone par l’Iran. L’engin, un véhicule sous-marin autonome de type Dive-LD conçu pour la surveillance à longue portée et d’autres missions sous-marines, fait partie d’une nouvelle génération de drones militaires destinés à fonctionner pendant plusieurs jours avec une intervention humaine minimale. Washington avait auparavant considéré la perte de drones de pointe au profit de l’Iran comme une affaire grave.

Après la capture par l’Iran d’un drone de reconnaissance furtif RQ-170 Sentinel en 2011, le président de l’époque, Barack Obama, avait publiquement demandé à Téhéran de restituer l’appareil. L’Iran avait ensuite affirmé avoir procédé à l'ingénierie inverse du drone et dévoilé par la suite des modèles de fabrication nationale qui semblaient s’inspirer largement de sa conception.

Plus récemment, l’armée américaine est intervenue rapidement pour empêcher les forces iraniennes de s’emparer de technologies maritimes sans équipage. En 2022, un navire de patrouille de la marine américaine et un hélicoptère MH-60S Seahawk ont été déployés après qu’un navire de la marine iranienne eut tenté de remorquer un navire de surface Saildrone dans le Golfe, selon la marine américaine.

Selon les analystes, l’Iran a peu de chances de tirer un avantage militaire décisif du drone capturé, mais cet épisode représente néanmoins une victoire propagandiste pour Téhéran et un revers gênant pour les efforts de Washington visant à affirmer sa supériorité technologique.

LES AMBASSADES IRANIENNES SE MOQUENT DES ÉTATS-UNIS

Les ambassades iraniennes à travers le monde se sont moquées des États-Unis pour avoir perdu leur drone. L’ambassade d’Iran au Ghana, dans une publication sur X, s’est vantée d’avoir récupéré le drone dans « un détroit contrôlé par des gens capables d’entendre une crevette éternuer », ajoutant: « Nos gars l’ont repêché comme une bouteille en plastique dans un filet de pêche. Entièrement intact. Clignotant toujours comme un idiot. Mes condoléances à celui qui tenait la manette. »

Anduril et le Pentagone n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« Bien sûr, l’Iran saisira chaque occasion pour en faire un succès de propagande », a déclaré Farzin Nadimi, chercheur senior au Washington Institute for Near East Policy. « Cela peut aider le Corps des gardiens de la révolution islamique à améliorer ses propres modèles. »

L’Iran va très certainement tenter de démonter le matériel du drone, mais le logiciel de ce dernier intègre des mécanismes de défense, a déclaré Bryan Clark, chercheur senior et directeur du Center for Defense Concepts and Technology au Hudson Institute. Les ingénieurs iraniens « pourraient sans aucun doute procéder à une ingénierie inverse des systèmes mécaniques », a-t-il ajouté, rappelant les antécédents de Téhéran en matière d’aéronefs américains capturés.

« Cérémonie de déballage par nos ingénieurs en ingénierie inverse, demain matin! », a écrit l’ambassade d’Iran à Hyderabad sur X.

Cet incident a également mis en évidence un décalage entre le message d’Anduril et celui de son client, la Marine américaine.

Des responsables de la Marine ont déclaré que le Dive-LD était un véhicule d’un modèle plus ancien qui avait subi une panne et avait été récupéré par les forces iraniennes après avoir été laissé « à la dérive ».

Anduril a quant à elle présenté le Dive-LD comme « le plus fiable et le plus polyvalent » des grands véhicules sous-marins autonomes disponibles, affirmant qu’il est capable de fonctionner jusqu’à 10 jours dans des conditions difficiles.

« C’est un point que l’Iran a su exploiter avec beaucoup d’habileté à son avantage, en cherchant à présenter les choses comme une preuve de l’ineptie des États-Unis, dans ce cas précis, et à montrer leur capacité à conserver en quelque sorte le contrôle du détroit d’Ormuz », a déclaré Mona Yacoubian, directrice du programme Moyen-Orient au Center for Strategic and International Studies.