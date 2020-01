L'Iran pourrait accéder à l'arme nucléaire d'ici un ou deux ans-Le Drian

PARIS, 10 janvier (Reuters) - L'Iran pourrait accéder à l'arme nucléaire d'ici un ou deux ans s'il continue de "détricoter" l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne, a estimé vendredi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui les Iraniens "ne sont pas en position de l'avoir mais s'ils poursuivent le détricotage de l'accord de Vienne, alors oui dans un délai assez proche, entre un et deux ans, ils pourraient accéder à l'arme nucléaire, ce qui n'est pas envisageable", a-t-il déclaré sur RTL. L'Iran est en crise ouverte avec les Etats-Unis depuis le choix du président américain Donald Trump, en mai 2018, de se retirer unilatéralement de l'accord de 2015 qui levait progressivement les sanctions contre la République islamique en échange d'une limitation de son programme nucléaire. Téhéran a riposté en revenant depuis sur certains de ses engagements pris dans le cadre de cet accord signé par l'Allemagne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et les Etats-Unis. (Nicolas Delame et Marine Pennetier)