L'Iran menace de revoir sa coopération avec l'AIEA

19 janvier (Reuters) - L'Iran a menacé dimanche de revoir sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en cas de mesures "injustes" qui découleraient de la décision des Européens de déclencher le "mécanisme de règlement des différends" de l'accord sur le nucléaire iranien. "Nous déclarons ouvertement que si les pays européens, pour une raison quelconque, adoptent une approche injuste en utilisant le mécanisme des litiges, nous réexaminerons notre coopération avec l'AIEA", a déclaré le président du Parlement, Ari Larijani, cité par la télévision publique. Les signataires européens du Plan d'action global commun (JCPOA) - France, Royaume-Uni, Allemagne - ont annoncé mardi leur décision de déclencher le "mécanisme de résolution" des différends prévu par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, une initiative qu'ils justifient par de nouvelles transgressions de la République islamique. (Parisa Hafezi, version française Jean-Stéphane Brosse)

