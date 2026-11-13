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L'Iran dit avoir visé un radar américain à Bahreïn
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 03:56

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Les Gardiens iraniens de la Révolution ont déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi avoir visé un radar des Etats-Unis à Bahreïn, la première attaque contre des actifs américains dans le Golfe revendiquée par l'Iran depuis début septembre.

Il s'agit de représailles à l'attaque aérienne menée contre une tour de télécommunications dans le comté de Sirik, dans le sud de l'Iran, ont ajouté les Gardiens, selon des propos rapportés par la presse officielle iranienne.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les Etats-Unis ou Bahreïn.

(Hatem Maher; version française Jean Terzian)

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