L'Iran dénonce la décision allemande sur le Hezbollah Reuters • 01/05/2020 à 15:25









DUBAI, 1er mai (Reuters) - L'Iran a condamné la décision allemande de désigner le Hezbollah libanais comme organisation terroriste, estimant qu'une telle décision servait les intérêts des Etats-Unis et d'Israël. "Il semble que certains pays d'Europe adoptent des positions sans prendre en compte les réalités de la région et en ne prêtant attention qu'aux objectifs de la machine à propagande du régime sioniste et du régime confus des Etats-Unis", a déclaré jeudi soir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abbas Musavi, cité vendredi par la télévision publique. Il a ajouté que le Hezbollah était un membre "officiel et légitime" du gouvernement et du parlement libanais et une force de "stabilité politique". L'Allemagne a interdit la présence du mouvement chiite soutenu par l'Iran sur son sol et mené des opérations jeudi matin pour en arrêter des membres présumés. L'Union européenne considère de son côté le bras armé du Hezbollah comme une organisation terroriste, mais non son aile politique. (Rédaction de Dubaï, version française Jean-Stéphane Brosse)

