L'Iran confirme une peine de 5 ans de prison de Fariba Adelkhah

(Complété avec précisions) 30 juin (Reuters) - La justice iranienne a confirmé en appel la condamnation de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah à une peine de cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, a rapporté mardi l'agence de presse Mizan. Fariba Adelkhah, anthropologue et directrice de recherche au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, a été arrêtée en juin 2019. Elle a été condamnée en mai à un total de six ans de prison, cinq pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale iranienne et un an supplémentaire pour propagande contre la République islamique. L'Iran, qui ne reconnaît pas sa double nationalité, a rejeté les nombreux appels de la France en faveur de sa libération. "La cour d'appel a confirmé la peine de cinq ans de prison d'Adelkhah", a déclaré le porte-parole des services judiciaires iraniens, Gholamhossein Esmaili, cité par Mizan. "Bien sûr, elle a une autre condamnation qui est d'un an et demi mais considérant le temps qu'elle a passé en prison, elle effectuera seulement cinq ans au total", a-t-il ajouté. Fariba Adelkhah, qui est âgée de 60 ans, a été arrêtée avec un autre chercheur français, son compagnon Roland Marchal, qui a été libéré en mars dernier. (Parisa Hafezi, avec Babak Dehghanpisheh version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

