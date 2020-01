L'Iran admet que l'avion ukrainien a été abattu, évoque une erreur humaine

(Actualisé avec Zarif, précisions) DUBAI, 11 janvier (Reuters) - L'avion d'Ukraine Airlines qui s'est écrasé mercredi en Iran avait survolé une zone située à proximité d'un site militaire sensible appartenant aux Gardiens de la révolution et a été abattu de manière accidentelle à cause d'une erreur humaine, a déclaré samedi l'armée iranienne. L'appareil s'est écrasé avec 176 personnes à son bord quelques minutes après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. Il n'y a eu aucun survivant. Téhéran avait jusqu'à alors nié que le Boeing 737-800 de la compagnie ukrainienne avait été frappé par un missile iranien, comme l'affirmaient le Canada et les Etats-Unis. Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne précise que les fautifs seront traduits devant un tribunal militaire et présente ses condoléances aux familles des victimes, qui sont pour la plupart des Iraniens et des Canadiens d'origine iranienne. Le crash de l'avion d'Ukraine Airlines a accru les pressions internationales contre l'Iran, sur fond de tensions croissantes entre Téhéran et Washington. L'appareil s'est écrasé dans les heures qui ont suivi les attaques menées par l'Iran contre des bases irakiennes abritant des troupes américaines en représailles à l'assassinat par les Etats-Unis du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier. Cet accident est la conséquence d'une erreur humaine et de l'"aventurisme des Etats-Unis", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères après la publication du communiqué de l'armée. "Conclusions préliminaires d'une enquête interne des Forces armées: une erreur humaine dans une période de crise causée par l'aventurisme des Etats-Unis a mené au désastre", a écrit Mohammad Javad Zarif sur Twitter, évoquant un "jour triste". "Nos profonds regrets, excuses et condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres nations affectées", a-t-il ajouté. (Babak Dehghanpisheh; version française Jean Terzian)