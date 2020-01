L'Iran admet avoir abattu l'avion ukrainien, parle d'une erreur humaine

(Actualisé avec Zelenski, Fars) par Babak Dehghanpisheh DUBAI, 11 janvier (Reuters) - L'armée iranienne a admis samedi avoir abattu accidentellement, l'avion d'Ukraine Airlines qui s'est écrasé mercredi avec 176 personnes à bord. L'appareil d'Ukraine Airlines s'est écrasé près de Téhéran dans les heures qui ont suivi les tirs de missiles iraniens contre des bases irakiennes abritant des troupes américaines, en représailles à la mort le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani, commandant de la force Al Qods, tué par un drone américain à Bagdad sur ordre de Donald Trump. Téhéran avait jusqu'à alors nié que le Boeing 737-800 de la compagnie ukrainienne ait été frappé par un missile iranien, comme l'affirmaient le Canada et les Etats-Unis. L'aveu des autorités iraniennes est survenu après un nouvel appel à la transparence du Canada, qui comptait 57 ressortissants parmi les 176 victimes. Le président ukrainien Volodimir Zelenski a réclamé des excuses officielles et une pleine coopération de la part de Téhéran. "La République islamique d'Iran regrette profondément cette désastreuse erreur", écrit son homologue iranien Hassan Rohani sur Twitter. "J'adresse mes pensées et mes prières aux familles endeuillées", ajoute-t-il. Selon l'agence de presse iranienne Fars, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution, a été informé vendredi de la responsabilité de l'armée iranienne et a décidé de rendre les faits publics, après une réunion des responsables des services de sécurité. "L'AVENTURISME DES ETATS-UNIS" Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne explique que l'avion d'Ukraine Airlines a survolé une zone située à proximité d'un site militaire sensible des Gardiens de la révolution et été abattu en raison d'une erreur humaine. Précisant que les fautifs seraient traduits devant la justice militaire, elle a présenté ses condoléances aux familles des victimes. L'appareil transportait 176 personnes, pour la plupart des Iraniens et des Canadiens d'origine iranienne, qui sont toutes mortes dans l'accident. Il s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. "Conclusions préliminaires d'une enquête interne des Forces armées: une erreur humaine dans une période de crise causée par l'aventurisme des Etats-Unis a mené au désastre", a écrit le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur Twitter, parlant d'un "jour triste". "Nos profonds regrets, excuses et condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres nations affectées", a-t-il ajouté. Les autorités iraniennes ont souhaité récupérer elles-mêmes le contenu des boîtes noires de l'appareil, procédure qui peut prendre de quatre à huit semaines. L'aide de la Russie, du Canada, de la France ou de l'Ukraine pourrait être sollicitée. Téhéran a en outre annoncé que des représentants du Canada et des Etats-Unis, deux pays avec lesquels les relations diplomatiques sont rompues, seraient associés à l'enquête. (version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief)