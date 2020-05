Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran a entamé son retrait de Syrie, dit le ministre israélien de la Défense sortant Reuters • 18/05/2020 à 20:28









JERUSALEM, 18 mai (Reuters) - Les forces iraniennes déployées en Syrie ont commencé à se retirer, a annoncé lundi le ministre israélien de la Défense sortant, sans en fournir de preuves. Naftali Bennett a également exhorté Benny Gantz, son successeur, à maintenir l'Iran sous pression, faute de quoi la tendance pourrait selon lui s'inverser. L'armée israélienne, qui surveille de près la situation en Syrie, y a procédé à des centaines de frappes aériennes, notamment pour empêcher des transferts d'armements au profit du Hezbollah libanais, qui est impliqué militairement aux côtés des forces fidèles à Bachar al Assad, tout comme la République islamique. "L'Iran réduit considérablement les effectifs de ses forces en Syrie et évacue même un certain nombre de bases", a déclaré Naftali Bennett lors de la passation de pouvoir au ministère de la Défense. "Bien que l'Iran ait entamé le processus de retrait de Syrie, nous devons achever le travail. C'est à portée de main", a-t-il ajouté. L'Iran, dont l'économie est durement affectée par les sanctions américaines et la pandémie de coronavirus, dit être intervenu militairement en Syrie à la demande de Bachar al Assad et a promis de continuer à le faire aussi longtemps que son aide sera jugée nécessaire. Naftali Bennett a occupé le poste de ministre de la Défense pendant six mois environ. Benny Gantz, son successeur du parti centriste Bleu et Blanc, qui a été chef d'état-major des forces armées israéliennes, a formé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu un gouvernement d'union nationale qui a pris ses fonctions dimanche. (Ari Rabinovitch, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.