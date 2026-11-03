L'Irak annonce avoir conclu des accords avec Chevron concernant le contrat relatif au gisement pétrolier de West Qurna-2

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Le ministre irakien du Pétrole a déclaré mardi que des accords avaient été conclus avec le géant pétrolier américain Chevron CVX.N concernant le contrat relatif au gisement de West Qurna-2, a rapporté l'agence de presse officielle irakienne.

Chevron avait entamé en février des négociations exclusives avec l'Irak en vue de reprendre l'exploitation de West Qurna-2, l'un des plus grands gisements pétroliers au monde, qui produit environ 460.000 barils par jour et était auparavant exploité par la société russe Lukoil.