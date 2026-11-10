L'IPO d'Anthropic démarre par un gros cafouillage

Un document évoquant une levée de 69,3 milliards de dollars et 26 milliards d'investissements de géants comme Google, Nvidia ou Microsoft a circulé par erreur avant d'être retiré. L'opération, dont la valorisation a été revue à 1 500 milliards de dollars, doit démarrer sa tournée de présentation mardi.

Les détails de l'introduction en bourse spectaculaire d'Anthropic, dont un projet de levée de près de 70 milliards de dollars, ont été brièvement transmis aux banques avant d'être retirés lundi soir, selon des documents consultés par Reuters. L'un d'eux évoque des informations de prix inexactes. L'Agence Bloomberg a également fait état du retrait.

Anthropic a refusé de commenter. Le document initial évoquait la vente de 866,7 millions d'actions de catégorie A, dont 843,3 millions par l'entreprise elle-même et 23,3 millions par des actionnaires existants, pour une levée atteignant 69,3 milliards de dollars, ce qui constituerait le haut de la fourchette prévue.

Ce même document mentionnait 26 milliards de dollars d'investissements parallèles de géants technologiques. Alphabet, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC avaient accepté de participer à un placement privé d'actions de catégorie N au prix de l'introduction en bourse.

Le prix d'IPO fixé la semaine prochaine

Anthropic doit lancer sa tournée de présentation mardi, avec une fixation du prix attendue la semaine suivante. Cette opération intervient alors que d'autres acteurs des infrastructures d'IA ont reporté leurs cotations, dans un climat de défiance envers le secteur.

La valorisation retenue semble avoir été revue en baisse. Elle tournerait autour de 1 500 milliards de dollars, contre 2 000 milliards de dollars évoqués pendant un temps.

Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens dirigeants d'OpenAI, dont Dario et Daniela Amodei. Grâce à une croissance exceptionnelle, ba^tie sur le succès du modèle Claude, son chiffre d'affaires du 3e trimestre a atteint 17 milliards de dollars.