L'investisseur activiste Starboard prend une nouvelle participation dans Shake Shack, rapporte Bloomberg News

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L'investisseur activiste Starboard Value a pris une nouvelle participation dans Shake Shack SHAK.N , a rapporté mercredi Bloomberg News, citant Jeff Smith, directeur général du fonds spéculatif .

L'action de la société a progressé de 11 % dans l'après-midi.

Starboard détient une position de plusieurs centaines de millions de dollars dans Shake Shack, a déclaré M. Smith lors d'une interview sur Bloomberg TV.

Starboard et Shake Shack n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.