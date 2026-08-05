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L'investisseur activiste Starboard prend une nouvelle participation dans Shake Shack, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2 et d'une mention au paragraphe 4)

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une nouvelle participation dans Shake Shack SHAK.N , a rapporté mercredi Bloomberg News, citant Jeff Smith, directeur général du fonds spéculatif .

L'action de la société a progressé de 11 % dans l'après-midi.

Starboard détient une position de plusieurs centaines de millions de dollars dans Shake Shack, a déclaré M. Smith lors d'une interview sur Bloomberg TV.

Starboard et Shake Shack n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

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