L'investisseur activiste Starboard pousse Lamb Weston à renforcer ses activités et à doubler ses réductions de coûts

L'investisseur activiste Starboard Value a exhorté Lamb Weston LW.N à accélérer ses améliorations opérationnelles et à doubler ses réductions de coûts pour aider à faire remonter le cours de l'action, dans une lettre lundi, après avoir révélé qu'il avait pris une participation dans le fabricant de frites.

Starboard a déclaré que la société devrait viser environ 500 millions de dollars de réductions de coûts totales, contre le programme actuel de Lamb Weston visant un minimum de 250 millions de dollars d'ici la fin de 2028.

L'année dernière, Lamb Weston, qui fournit des accompagnements de pommes de terre et des amuse-gueules à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N , avait conclu un accord avec la partie prenante activiste Jana Partners pour la représentation au conseil d'administration, évitant ainsi une bataille de procuration acharnée .

Lamb Weston n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.