L'investisseur activiste Starboard pousse Lamb Weston à doubler ses réductions de coûts et à revoir ses activités dans la région Asie-Pacifique

L'investisseur activiste Starboard Value a exhorté lundi Lamb Weston LW.N à doubler ses objectifs de réduction des coûts et à revoir ses opérations internationales, après avoir révélé qu'il avait pris une participation dans le fabricant de frites.

Starboard a déclaré que Lamb Weston devrait viser une réduction totale des coûts d'environ 500 millions de dollars, alors que l'entreprise prévoit actuellement de réduire ses coûts d'au moins 250 millions de dollars d'ici à la fin de 2028.

Il a également demandé un réexamen des activités de l'entreprise en Asie-Pacifique, citant la concurrence croissante et les préoccupations selon lesquelles l'entreprise pourrait détourner l'attention du redressement plus large de Lamb Weston .

La société, qui fournit des accompagnements de pommes de terre et des hors-d'œuvre à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N , avait conclu un accord avec l'actionnaire activiste Jana Partners pour la représentation au conseil d'administration l'année dernière, évitant ainsi une bataille de procuration acharnée .

Starboard est un investisseur "depuis un certain temps" et a récemment augmenté sa position, a rapporté le Wall Street Journal dimanche. Le montant de sa participation n'a pas été précisé dans l'immédiat.

Lamb Weston n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Dans sa lettre, Starboard exhorte le conseil d'administration de Lamb Weston à fixer des objectifs pour les frais de vente, généraux et administratifs ajustés à 4,5 % du chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire de base de 25 % en tant qu'objectif à moyen terme .

"Un objectif de marge, plutôt qu'un objectif de réduction des coûts , offre plus de transparence et de responsabilité en permettant aux investisseurs de suivre facilement les progrès de l'entreprise au fil du temps", a déclaré Jeffrey Smith, membre gérant de Starboard, dans la lettre.

Lamb Weston a maintenu ses prévisions annuelles intactes pour la deuxième fois, malgré des résultats trimestriels supérieurs en décembre, alors qu'elle fait face à la pression de la demande et des coûts des matières premières.

La société a nommé James Gray au poste de directeur financier et Jan Craps, un vétéran de l'industrie des boissons, au poste nouvellement créé de président exécutif le mois dernier.