L'investisseur activiste Oasis Management a exhorté lundi les actionnaires de Vail Resorts MTN.N à élire ses deux candidats au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, intensifiant ainsi sa campagne visant à obtenir une représentation au sein du conseil.
Voici quelques détails supplémentaires:
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Oasis, qui détient environ 9,6 % de Vail, a adressé une lettre aux actionnaires afin de remplacer les administrateurs Michele Romanow et Peter Vaughn par les candidats proposés par le fonds: l'ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , Robert Chapek, et l'investisseur M. Ashton Hudson
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Le fonds spéculatif a déclaré que Vail avait perdu environ 10 milliards de dollars en valeur actionnariale ces dernières années
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Cette lettre intervient dans le cadre d’une bataille pour le contrôle des procurations qui oppose actuellement Vail et Oasis, à l’approche de l’assemblée générale des actionnaires prévue le 14 décembre
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Oasis a réduit sa liste de candidats de quatre à deux au début du mois, tout en continuant à faire pression pour un renouvellement du conseil d’administration et des améliorations opérationnelles
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Le mois dernier, Vail s’est assuré le soutien de son principal actionnaire, Baron Capital , qui détient environ 18 % de la société
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Vail possède des stations de montagne et des domaines skiables, notamment dans l’Utah, le Colorado et le nord-est des États-Unis
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