L'investisseur activiste Jana Partners augmente sa participation dans Fiserv, selon le WSJ
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans Fiserv FISV.O et fait pression sur la société de paiement pour qu'elle prenne des mesures afin de redresser le cours de son action, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,5 % dans les transactions d'avant-bourse . L'action a chuté de plus de 67 % en 2025.

Fiserv n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

