L'investisseur activiste Jana Partners augmente sa participation dans Fiserv, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans Fiserv FISV.O et fait pression sur la société de paiement pour qu'elle prenne des mesures afin de redresser le cours de son action, a rapporté le Wall Street Journal mardi.
Les actions de la société étaient en hausse de 6,5 % dans les transactions d'avant-bourse . L'action a chuté de plus de 67 % en 2025.
Fiserv n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer