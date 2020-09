L'investissement ESG est l'un des gagnants de la pandémie, selon les stratégistes de Natixis IM

(AOF) - Les résultats de l'enquête " Strategist Outlook " de Natixis Investment Managers divergent au sujet des actifs risqués, la moitié des stratégistes interrogés anticipant une vente et l'autre moitié une poursuite du rally sur les actions jusqu'en décembre. La deuxième vague de Covid est en tête des préoccupations, suivie par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les prochaines élections américaines. La quasi-totalité (91%) des stratégistes pense que l'investissement ESG est l'un des gagnants de la pandémie.

Plus des trois quarts (78%) des stratégistes interrogés prédisent une victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine.