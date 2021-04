L'investissement ESG a franchi un cap en 2020 (Natixis Investment Managers)

(AOF) - Les institutions financières sont toujours plus nombreuses à déployer une large gamme de stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour répondre à la demande croissante en investissements plus durables, selon une étude publiée par Natixis Investment Managers (Natixis IM). Environ trois quarts des investisseurs professionnels, dont 72 % des investisseurs institutionnels et 77 % des sélectionneurs de fonds professionnels, appliquent désormais des stratégies ESG, contre 61 % et 65 % respectivement depuis 2018.

La croissance de l'ESG s'est accélérée en 2020, dans un contexte marqué par un nombre sans précédent de lancements de produits dédiés et d'une collecte record pour ces fonds. 68 % des sélectionneurs de fonds prévoient d'élargir d'avantage l'offre ESG de leur société cette année.

" Ils y sont poussés par la demande des investisseurs, qui découle d'une sensibilité sociale accrue (à 75 %) et du fait que l'investissement ESG a désormais atteint une masse critique parmi les investisseurs généralistes (50 %) ", explique Natixis IM, " les autres facteurs qui, selon eux, stimulent la demande d'investissements ESG sont le désir des investisseurs de participer à l'économie verte (42 %) et les préoccupations liées au changement climatique (36 %) ".

" L'adoption rapide de l'ESG à l'échelle mondiale soulève des questions vis-à-vis de cette dynamique, va-t-elle va se poursuivre ou on se dirige-t-on vers une bulle ", commente Harald Walkate, responsable ESG de Natixis IM. " La réponse réside dans une plus grande connaissance des motivations des investisseurs, afin de déployer des stratégies ESG en phase avec leurs valeurs et pouvoir établir des attentes réalistes tant pour les résultats financiers que pour l'impact sociétal. "