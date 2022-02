L’invasion russe en Ukraine choque les marchés voisins

Les ETF qui suivent les actions cotées en Russie, en Ukraine et dans les États voisins ont chuté de 31,4 % en moyenne cette semaine.

Alors que les chars russes s’approchent de la capitale ukrainienne de Kiev, les ramifications d’une guerre entre deux des plus grands producteurs d’énergie du monde ont plongé les marchés financiers dans la tourmente. Les ETF qui suivent les actions cotées en Russie, en Ukraine et dans les États voisins ont chuté de 31,4 % en moyenne cette semaine, les ETF qui suivent les actions polonaises de -19,5 % et les ETF qui suivent les marchés boursiers turcs de -11,9 % en moyenne.

Exemples :

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) : -11,1 %, – 1,7 million de dollars de sorties.

iShares MSCI Poland Capped ETF (EPOL) : -16,8 %, -3,6 millions de dollars de sorties de fonds.

VanEck Vectors Russia ETF (RSX), -15,9 %, +113 millions de dollars de flux entrants.

Les ETF qui suivent la performance des pays, qui dépendent largement de l’énergie russe et ukrainienne, ont également pris du plomb dans l’aile et ont connu des sorties importantes d’investisseurs, car les perturbations de l’approvisionnement énergétique devraient suivre les traces de l’avancée des troupes russes. L’Autriche (-16,6 %, – 0,25 million de dollars de sorties), la France (-7,6 %, – 1,7 million de dollars de sorties), l’Allemagne (-7,7 %, – 396 millions de dollars de sorties) et l’Italie (-4,8 %, – 223 millions de dollars de sorties).

Cependant, malgré des performances inquiétantes et l’imposition de sanctions par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et d’autres nations qui ciblent les secteurs financiers, touristiques, énergétiques et technologiques de la Russie, les investisseurs ont pompé 237 millions de dollars de nouveaux actifs dans les ETF qui suivent les actions russes cette semaine, poursuivant une tendance qui a vu plus de 400 millions de dollars d’entrées dans les ETF axés sur la Russie jusqu’à présent en 2022.

Exemples :

iShares MSCI Russia ETF (ERUS) : -36 %, +20,5 millions de dollars d’entrées.

VanEck Vectors Russia ETF (RSX) : -15,9 %, +113 millions de dollars de flux entrants.

La Russie et l’Ukraine sont toutes deux d’énormes producteurs d’énergie, de matières premières agricoles et de métaux. Les craintes d’une guerre qui perturberait la production et les chaînes d’approvisionnement ont fait bondir les ETF qui suivent le prix du blé de 15,5 % au cours de la semaine, tandis que les investisseurs se sont précipités sur l’occasion en ajoutant 41 millions de dollars de nouveaux actifs aux ETF qui suivent la matière première, par exemple, le Teucrium Wheat Fund (WEAT) a recueilli 24 millions de dollars de nouveaux actifs à lui seul et a progressé de 14,6 %.

L’or, le traditionnel “havre de paix” des investisseurs en temps de guerre et de crise, a joué son rôle cette semaine, les ETF sur l’or ayant aidé les investisseurs à compenser certaines des baisses généralisées des marchés d’actions, en augmentant en moyenne de 4,8 % et en attirant plus de 1,7 milliard de dollars de nouveaux actifs cette semaine.

Les ETF qui suivent l’argent ont également profité de la fuite vers la sécurité, avec le iShares Silver Trust (SLV), qui a augmenté de 6,5 % tout en enregistrant des sorties de 42 millions de dollars.

