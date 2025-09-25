L'intrusion de drones perturbe à nouveau l'activité d'un aéroport au Danemark

(Actualisé; photo à disposition)

L'aéroport d'Aalborg, situé dans le nord du Danemark et utilisé à la fois pour des vols commerciaux et militaires, a été temporairement fermé mercredi soir à cause de la présence de drones, a déclaré la police, un incident survenu deux jours après une intrusion similaire à l'aéroport de Copenhague, dont l'activité avait été perturbée pendant plusieurs heures.

La suspension des opérations de l'aéroport de Copenhague, le plus important du pays, avait été décrite mardi par le gouvernement danois comme la conséquence de l'"attaque la plus grave" jamais commise contre les infrastructures critiques danoises, sur fond de récentes perturbations du trafic aérien à travers l'Europe.

La police danoise a déclaré que les drones aperçus à Aalborg mercredi soir ont effectué des manoeuvres similaires à celles des appareils ayant survolé la capitale deux jours plus tôt. Les drones ont quitté la zone environ trois heures plus tard, selon la police.

Cet incident a affecté également l'armée danoise, a dit la police, alors que le site sert aussi de base militaire. L'armée a indiqué qu'elle aidait la police dans son enquête, sans faire davantage de commentaires.

Des responsables européens ont pointé du doigt la Russie pour plusieurs incidents récents, l'aéroport de la capitale norvégienne Oslo ayant aussi été fermé temporairement à cause de la présence de drones dans la nuit de lundi à mardi.

L'ambassadeur russe au Danemark a rejeté mardi des accusations sans fondement concernant une quelconque implication de Moscou.

Plusieurs drones ont été vus mercredi soir dans l'espace aérien de l'aéroport d'Aalborg, aux alentours de 21h44 (19h44 GMT), a déclaré la police régionale, ajoutant que les appareils volaient avec des lumières allumées.

Le régulateur du trafic aérien européen, Eurocontrol, a fait savoir qu'il n'y aurait aucun départ ni arrivée à Aalborg avant 04h00 GMT jeudi matin.

Des drones ont également été aperçus près des aéroports des villes d'Esberg, Sonderborg et Skrydstrup, a déclaré la police danoise via le réseau social X.

(Louise Rasmussen, avec la contribution de Surbhi Misra et Ananya Palyekar à Bangalore; version française Jean Terzian)