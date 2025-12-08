L'introduction en bourse phare de l'entreprise de fournitures médicales Medline vise une valorisation de 55 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Medline recherche jusqu'à 5,37 milliards de dollars pour son introduction en bourse à New York

*

La vente massive d'actions intervient alors que le marché des introductions en bourse de 2025 entre dans sa dernière ligne droite

*

Les investisseurs Cornerstone sont prêts à acheter jusqu'à 2,35 milliards de dollars d'actions Medline

(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un contexte aux paragraphes 6, 9, 10, 12 et 14) par Arasu Kannagi Basil

Le géant des fournitures médicales Medline a déclaré lundi qu'il visait une valorisation de 55,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse très attendue aux États-Unis, qui devrait être la plus grande introduction en bourse de 2025.

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, cherche à lever jusqu'à 5,37 milliards de dollars en offrant 179 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 26 et 30 dollars.

Après le ralentissement de Thanksgiving, le marché américain des introductions en bourse devrait connaître un regain d'activité au cours des deux prochaines semaines, les entreprises se précipitant pour saisir la dernière fenêtre de 2025 avant l'accalmie des fêtes de fin d'année.

L'INTRODUCTION EN BOURSE PHARE

La vente massive d'actions de Medline devrait être l'une des introductions en bourse les plus marquantes de l'année et constituer un indicateur clé du sentiment des investisseurs à l'approche de 2026.

Des vents contraires, allant de la fête de la Libération à la plus longue fermeture du gouvernement américain, ont pesé sur le marché des nouvelles cotations cette année. Néanmoins, l'activité d'introduction en bourse à New York a atteint cette année son niveau le plus élevé depuis le boom de 2021.

"L'accueil réservé à l'introduction en bourse de Medline sera crucial, car il devrait permettre de tester à nouveau le marché des introductions en bourse dans des secteurs autres que la crypto, l'IA et la fintech, qui jusqu'à présent a été très fort", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

Medline est l'un des plus grands fabricants et distributeurs de fournitures médicales, y compris des kits chirurgicaux et de procédure, des gants et des vêtements de protection utilisés par les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers dans le monde entier.

La société a été fondée en 1966 par les frères James et Jon Mills. Elle tire ses origines d'un fabricant de vêtements qui, à l'origine, fabriquait des tabliers de boucherie pour l'industrie du conditionnement de la viande à partir de 1910.

Medline est entrée en bourse en 1972, avant d'être à nouveau privatisée par les frères Mills en 1977. Blackstone BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman ont racheté la société en 2021 pour 34 milliards de dollars.

"La réintroduction en bourse est une nouvelle étape pour une entreprise qui est vraiment une histoire de croissance américaine étonnante et pour laquelle l'introduction en bourse a joué un rôle majeur dans le financement de la croissance", a déclaré Josef Schuster.

Medline a déclaré un bénéfice net de 977 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 27 septembre, en hausse par rapport aux 911 millions de dollars de l'année précédente. Les ventes nettes se sont élevées à 20,6 milliards de dollars, contre 18,7 milliards de dollars.

L'entreprise s'attend à ce que les tarifs douaniers aient un impact de 325 à 375 millions de dollars sur le revenu avant impôts de l'exercice 2025 et de 150 à 200 millions de dollars sur l'exercice 2026.

ENGAGEMENTS

Les investisseurs Cornerstone ont indiqué séparément qu'ils souhaitaient acheter jusqu'à 2,35 milliards de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de Medline.

La liste comprend Baillie Gifford, Capital Research Global Investors, Morgan Stanley's Counterpoint Global, Durable Capital Partners, WCM Investment Management, Janus Henderson Investors, GIC et Viking Global Investors.

Par ailleurs, des membres de la famille Mills et leurs affiliés ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions de Medline jusqu'à concurrence de 250 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'offre.

Medline, qui a fait appel à plus de 40 preneurs fermes pour l'offre, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MDLN".