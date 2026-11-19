Claude, l'IA développée par Anthropic. (crédit photo : Adobe Stock )

par Sabrina Valle

L'introduction en bourse d'Anthropic est sur le point de créer des milliers de « millionnaires sur le papier » parmi les employés actuels et anciens, dans ce qui pourrait figurer parmi les plus importants gains de fortune pour les salariés de l'histoire de la Silicon Valley.

Cette introduction en bourse devrait déclencher une vague de richesse dans le secteur de l'IA, récompensant tout le monde, des premiers chercheurs et ingénieurs jusqu'au personnel administratif ayant reçu des attributions d'actions, alors que le créateur de Claude est passé du statut de start-up à celui de l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

Le dossier d'introduction en bourse indique le montant de la richesse inhérente aux attributions d'actions aux salariés, mais pas la manière dont cette richesse est répartie entre les employés. Par conséquent, les estimations externes varient considérablement.

Hill, une place de marché de San Francisco dédiée aux actions d'entreprises privées, estime que 598 salariés non fondateurs détiendront au moins 100 millions de dollars en actions après l'introduction en bourse, dont le lancement est prévu jeudi sur le Nasdaq à 83 dollars par action , un prix supérieur à la fourchette cible initiale qui valoriserait l'entreprise jusqu'à 1 400 milliards de dollars , selon une source proche du dossier.

Le cabinet d'études sur les marchés privés Sacra estime qu'environ 2 800 employés actuels et anciens d'Anthropic pourraient détenir au moins 1 million de dollars d'actions acquises avant impôts, sur la base d'une valorisation de 1 350 milliards de dollars, soit le milieu de la fourchette de prix.

Ces cabinets précisent que leurs estimations reposent sur des modèles et s'appuient sur des informations publiques. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces estimations, qui tiennent compte de facteurs tels que les périodes d'acquisition des droits, les exercices d'options, les opérations d'offre publique d'achat, les attributions d'options, les unités d'actions restreintes, le calendrier des attributions, les effectifs et les taux de fidélisation des salariés. Le dossier déposé ne divulgue pas les montants dus à chaque individu.

Mais la richesse que les salariés pourraient se partager est considérable. Les détenteurs d'options d'Anthropic disposaient de 119 milliards de dollars de plus-values comptables au 30 septembre, à un prix d'exercice moyen pondéré de 2,91 dollars par action, a révélé la société. Environ 73 milliards de dollars de ce montant avaient été acquis au titre de l'ancienneté et pouvaient être exercés immédiatement.

Anthropic n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant ces estimations.

“L'idée que la valeur des actions augmente jusqu'à atteindre un montant qui change la vie est un objectif auquel les gens aspirent”, a déclaré Andrew Benson, directeur général de Hill. “On ne peut pas rêver mieux.”

DES ACTIONS DÈS L'EMBAUCHE

Les employés qui ont rejoint l'entreprise à ses débuts il y a cinq ans — même à des postes administratifs ou de premier échelon — pourraient disposer d'une fortune susceptible de changer leur vie, grâce à leurs options sur actions dont le prix d'exercice est inférieur à 1 dollar.

Les options attribuées jusqu'en 2023 et toujours en circulation à la fin de cette année-là avaient un prix d'exercice moyen de 52 cents, selon le document déposé.

Chez SpaceX SPCX.O , fondée en 2002 et entrée en bourse en juin lors d'une introduction en bourse qui a battu tous les records , bon nombre des employés devenus millionnaires y travaillaient depuis plus d'une décennie.

“Les premiers employés qui ont commencé à un poste très subalterne devraient en réalité obtenir un meilleur résultat financier que quelqu'un qui a rejoint l'entreprise à un poste très élevé juste avant l'introduction en bourse”, a déclaré Benson, en faisant référence à Anthropic.

Les employés d'Anthropic qui ne sont pas fondateurs peuvent vendre jusqu'à 10 % de leurs actions le premier jour de cotation, puis jusqu'à 35 % supplémentaires après la publication des résultats de l'exercice 2026.

LES PREMIERS EMPLOYÉS EN TIRENT LES FRUITS

Fondée en 2021, la société à l'origine de Claude a rapidement développé ses effectifs parallèlement à l'essor de l'IA, passant d'environ 940 employés fin 2024 à environ 5 300 au 30 septembre. Dans le cadre de sa politique de recrutement agressive, l'entreprise a utilisé la rémunération en actions comme un outil de recrutement clé.

Une offre d'emploi publiée en mai 2024 pour un poste de « partenaire administratif » montre à quel point les avantages des attributions d'actions d'Anthropic ne se limitaient pas aux chercheurs et ingénieurs en IA.

Ce poste, qui consistait à planifier et à gérer les agendas des dirigeants de l'entreprise, à coordonner la logistique des conférences et à traiter les notes de frais et les remboursements, offrait un salaire annuel compris entre 140 000 et 190 000 dollars.

L'annonce précisait que les actions constitueraient « une composante majeure de la rémunération totale » en plus du salaire, indiquant ainsi que le personnel administratif et de soutien pouvait également bénéficier d'attributions d'actions en plus de sa rémunération en espèces.

Cette année-là, Anthropic a déclaré avoir attribué à ses employés des options à un prix d'exercice moyen de 1,30 dollar par action.

“Et comme nous l'ont montré plusieurs anecdotes après l'introduction en bourse de SpaceX, cela suffit souvent pour permettre aux employés situés plus bas dans la hiérarchie de tirer largement profit d'une introduction en bourse”, a déclaré Marcelo Ballve, directeur de la recherche chez Sacra.

Selon le dossier déposé, Anthropic a attribué au directeur financier Krishna Rao 14 millions d'options sur actions en 2024, également à un prix d'exercice de 1,30 dollar. Dans la fourchette de prix de l'introduction en bourse, ces options représenteraient une valeur intrinsèque brute d'environ 1 milliard de dollars, avant frais d'exercice et impôts.

M. Ballve a indiqué que les attributions d'actions pour les postes administratifs, de soutien et de début de carrière ne sont pas rares dans les entreprises financées par du capital-risque. Historiquement, cependant, de nombreuses entreprises ont progressivement supprimé les attributions d'actions lors du recrutement pour ces postes à mesure qu'elles se développaient et que les salaires devenaient plus compétitifs, pour les remplacer par des attributions basées sur la performance et l'ancienneté.

Une fois qu'Anthropic sera cotée en bourse, l'entreprise réservera probablement les attributions d'actions initiales exclusivement au recrutement des meilleurs talents, a-t-il ajouté.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)