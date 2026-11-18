L'introduction en bourse d'Anthropic s'annonce comme le prochain test pour la position longue sur le dollar américain

Les actions ont fortement chuté avant la publication des résultats de Nvidia

L'EUR/USD s'est redressé à 1,1023 lorsque les actions ont chuté

Les traders ayant misé avec succès sur la hausse du dollar américain ont pris leurs bénéfices

Mercredi, la paire EUR/USD s'échangeait entre 1,0970 et 1,1000

La paire a atteint mardi un plus bas de 2026, à 1,0968

Nvidia a publié de solides résultats; l'EUR/USD est revenu à ses plus bas

L'introduction en bourse d'Anthropic constituera le prochain test pour les traders ayant pris des positions longues sur le dollar avec succès

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