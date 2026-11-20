L'introduction en bourse d'Anthropic prolonge la série de succès du Nasdaq face à son rival de toujours, le NYSE

La bataille pour les parts de marché entre les deux principales places boursières américaines n’a jamais été aussi déséquilibrée.

Avec l’introduction en bourse record d’Anthropic mercredi, le Nasdaq a ravi une nouvelle cotation phare à la Bourse de New York cette année, renforçant ainsi son avance déjà considérable dans la bataille pour les parts de marché face à son rival du centre-ville.Jeudi, la place boursière a affiché la victoire d’Anthropic sur les écrans géants qui entourent son siège de Times Square, alors que plus de 800 millions d’actions ont changé de mains lors des débuts en bourse de cette entreprise spécialisée dans l’IA.

« L’introduction en bourse d’Anthropic est pour nous un moment de grande fierté », a déclaré Adena Friedman, directrice générale du Nasdaq, lors d’une interview jeudi. « Nous collaborons avec l’équipe d’Anthropic depuis très longtemps. Au-delà du processus d’introduction en bourse proprement dit, nous sommes l’un de leurs clients, tout comme nous le sommes pour l’écosystème de l’IA, et nous avons donc également appris à les connaître dans ce contexte. »

Au cours de la dernière décennie, l’avantage en matière d’introduction en bourse a basculé de manière décisive en faveur du Nasdaq. Selon les données de Dealogic, 64 introductions en bourse — menées notamment par Anthropic et SpaceX — ont eu lieu sur le Nasdaq depuis le début de l’année, levant environ 201,8 milliards de dollars, un chiffre qui éclipse largement les 20,8 milliards de dollars levés lors des 42 introductions en bourse sur le NYSE.

Il s’agit de l’écart le plus important jamais enregistré entre les deux bourses en termes de capitaux levés depuis que Dealogic a commencé à suivre ces données en 1995. En 2017, le NYSE avait engrangé 28,8 milliards de dollars de recettes issues de la vente d’actions lors de 69 opérations, contre 9,3 milliards de dollars pour le Nasdaq, issus de 86 introductions en bourse. Cependant, selon Dealogic, le Nasdaq a devancé le NYSE six fois sur huit entre 2018 et 2025, et est en passe de réitérer cette performance cette année.

La domination du Nasdaq peut s’expliquer par plusieurs initiatives prises par l’opérateur boursier au fil des ans. M. Friedman, qui dirige le Nasdaq depuis une décennie, a cité jeudi comme principaux avantages concurrentiels la force de l’opérateur boursier dans la commercialisation des introductions en bourse, son activité de relations avec les investisseurs qui aide à mettre en relation les entreprises avec de grands gestionnaires d’actifs et des investisseurs institutionnels, ainsi que son activité d’indices — lancée en 1985.

Ces efforts lui ont permis de nouer des relations avec les fondateurs dans les grands pôles d’introductions en bourse comme la Silicon Valley et ont contribué à sa position dominante dans les cotations technologiques.

« C’est un problème très difficile à résoudre (pour le NYSE), car le Nasdaq n’a pas développé son activité sur les marchés privés ni son activité d’indices il y a seulement deux ans. Il a plusieurs années d’avance sur ses concurrents. Le NYSE devra probablement se contenter de copier ce que le Nasdaq a fait au cours des dix dernières années », a déclaré Owen Lau, analyste chez Clear Street.

Les dirigeants du NYSE subissent une pression croissante pour remporter la prochaine méga-introduction en bourse après les récentes défaites face au Nasdaq, selon deux personnes proches du dossier. Le NYSE n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« La principale raison (de leur domination) est sans doute que le Nasdaq dispose de ses propres indices », a déclaré M. Lau, faisant référence au Nasdaq 100 et au Nasdaq Composite .IXIC , dont l’utilisation est autorisée par licence aux gestionnaires d’actifs institutionnels. « C’est un atout majeur pour de nombreuses entreprises telles que SpaceX et Anthropic. »

Le Nasdaq 100 .NDX regroupe plusieurs des entreprises les plus valorisées au monde, telles qu’Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Alphabet GOOGL.O .

AVANTAGE STRATÉGIQUE

L’intégration dans des indices de référence tels que le Nasdaq 100 ou le S&P 500 offre aux entreprises un accès accru à des institutions disposant de moyens financiers importants et gérant de grands fonds indiciels. Cela élargit l’assise actionnariale des entreprises et améliore la liquidité de leurs actions. La Bourse de New York (NYSE) dispose d’un indice similaire , lancé l’année dernière, qui suit les 100 plus grandes valeurs américaines , mais celui-ci est moins suivi par les investisseurs.

Le Nasdaq a introduit de nouvelles règles en début d’année afin d’accélérer l’intégration des sociétés à très forte capitalisation nouvellement cotées dans l’indice, une initiative qui, selon les experts, lui confère un avantage supplémentaire sur le NYSE, même si elle a suscité des critiques de la part de certains milieux.

Dans une interview accordée à Bloomberg en mai, la présidente du NYSE, Lynn Martin, a qualifié ces modifications de « discutables ». Jeudi, M. Friedman a déclaré que seule une poignée de sociétés à très forte capitalisation, de la taille et de l’envergure d’Anthropic et de SpaceX, avaient le potentiel d’être intégrées en procédure accélérée au Nasdaq 100, ajoutant que la liquidité du marché ne posait pas de problème.

Reuters avait rapporté en mars que SpaceX avait fait de son intégration rapide dans le Nasdaq 100 une condition sine qua non à son introduction sur le Nasdaq. La bourse a finalement ajouté la société à l’indice 15 jours après son entrée en bourse.