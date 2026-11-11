L'intérêt pour l'éolien aux États-Unis reprend de plus belle après les élections de mi-mandat, selon le directeur général de Siemens Energy

Siemens Energy ENR1n.DE constate à nouveau un regain d'intérêt pour les projets éoliens aux États-Unis à la suite des élections de mi-mandat, au cours desquelles les démocrates ont infligé une défaite écrasante au président Donald Trump, a déclaré mercredi le directeur général Christian Bruch aux journalistes.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Valeurs associées
|128,780 EUR
|XETRA
|+7,46%
A lire aussi
-
Au milieu de rizières et de champs au Pakistan, des agriculteurs tentent d'écrire une nouvelle page de l'action climatique en réclamant à de grandes entreprises occidentales de les dédommager pour les inondations "apocalyptiques" de l'été 2022.
-
Un feu d'artifice clôturé une "veillée" organisé pour la jeunesse en présence du pape Léon XIV, qui a réuni plus d'un million de personnes au Monument espagnol de Buenos Aires. Le souverain pontife effectue en Uruguay, en Argentine, puis au Pérou, une intense tournée ... Lire la suite
-
Les députés ont décidé mardi de classer la pétition réclamant de "supprimer CNews de l'audiovisuel français", malgré plus d'un million de signatures, dans un contexte de vives tensions autour de la chaîne et de sa place dans le débat public.
-
"Ce qu'il se passe est grave, il y a des comportements criminels", dénonce le ministre de l'Education nationale Édouard Geffray à Chelles, alors qu'une élue a été visée par un jet de bouteille d'essence devant le lycée de la ville dans la matinée. SONORE
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|91,63
|-0,42%
|17,97
|+5,09%
|4,442
|+16,89%
|104,5
|+7,95%
|8 312,13
|+0,41%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer