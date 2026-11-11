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L'intérêt pour l'éolien aux États-Unis reprend de plus belle après les élections de mi-mandat, selon le directeur général de Siemens Energy
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 09:39

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Siemens Energy ENR1n.DE constate à nouveau un regain d'intérêt pour les projets éoliens aux États-Unis à la suite des élections de mi-mandat, au cours desquelles les démocrates ont infligé une défaite écrasante au président Donald Trump, a déclaré mercredi le directeur général Christian Bruch aux journalistes.

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