L'intérêt des investisseurs internationaux pour la Chine se renforce, révèle Invesco

L'innovation technologique, les services financiers et les secteurs de la " nouvelle économie " sont les plus attrayants

Plus de 60 % des répondants exposés spécifiquement à la Chine déclarent avoir investi directement dans des actions et des obligations cotées en Chine continentale.

(AOF) - Quatre investisseurs internationaux sur cinq prévoient d'augmenter leur allocation à la Chine lors des 12 prochains mois, selon une étude d'Economist Intelligence Unit et Invesco. Les investisseurs internationaux sont plus optimistes à l'égard de la Chine qu'à l'égard de l'économie mondiale, précise la société de gestion. Ainsi, la moitié des répondants ont augmenté la part de leur portefeuille allouée à la Chine au cours des 12 derniers mois.

