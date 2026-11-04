L'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents en Australie est une mesure « modeste », affirme le gouvernement dans le cadre d'un recours devant la Cour suprême

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par Peter Hobson

L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs en Australie, une première mondiale, constituait une restriction modeste, non partisane et justifiée de la liberté d'expression politique, a déclaré mercredi un avocat du gouvernement devant la Cour suprême, rejetant ainsi un recours déposé par Reddit.

Près d'un an après que l'Australie a interdit aux grandes plateformes de réseaux sociaux d'autoriser les moins de 16 ans à posséder un compte, la plateforme de messagerie Reddit RDDT.N et un groupe de défense des libertés individuelles ont cherché à faire invalider la loi au motif qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression protégée par la Constitution.

Le gouvernement défend cette loi, la qualifiant de mesure nécessaire pour minimiser les risques.

Une victoire des plaignants constituerait un revers majeur non seulement pour l’Australie, mais aussi pour les législateurs du monde entier qui ont adopté des mesures similaires dans le cadre de ce qui est devenu un mouvement mondial visant à protéger la santé physique et mentale des enfants à l’ère numérique.

Après qu’un avocat de Reddit eut déclaré à la cour que les restrictions imposées par la loi à la liberté d’expression des mineurs étaient disproportionnées par rapport aux avantages liés à leur exclusion des réseaux sociaux, Stephen Lloyd, représentant le gouvernement, a affirmé que l’interdiction constituait une mesure relativement mineure dont les effets positifs avaient été prouvés.

"La contrainte est indirecte et d’une ampleur modeste", a déclaré M. Lloyd devant le collège de sept juges de la Cour lors de la deuxième journée d’audiences.

La loi a "progressivement" réduit la capacité des enfants à envoyer et à recevoir du contenu en ligne, tout en leur permettant de consulter certains contenus sans compte, a-t-il ajouté, soulignant qu’elle était "neutre sur le plan des opinions" et ne visait donc aucun type particulier d’expression politique.

En vertu de cette loi, les enfants et les tuteurs ne s’exposent à aucune sanction, mais les plateformes peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 99 millions de dollars australiens (68,97 millions de dollars) en cas de non-respect systématique.

À ce jour, plusieurs études, notamment celles menées par l’autorité de régulation australienne, l’eSafety Commissioner, ont montré que la plupart des moins de 16 ans du pays continuent d’utiliser les réseaux sociaux, et le gouvernement a déclaré qu’il préparait une action en justice pour faire respecter la loi.

Mercredi, Lloyd a déclaré qu’il n’était pas clair si la non-conformité résultait de faiblesses dans la technologie de vérification de l’âge ou du fait que les plateformes ne la mettaient pas en œuvre, mais il a ajouté que la loi contribuerait quoi qu’il en soit aux objectifs du gouvernement en matière de protection de l’enfance.

Les avocats de certains des huit États et territoires australiens devaient s’exprimer devant le tribunal alors que l’audience se poursuivait.

(1 dollar américain = 1,4353 dollars australiens)