L'Insee anticipe une progression de 2,3% du PIB en 2022

L'inflation devrait, elle continuerait tout d'abord d'augmenter cet été, pour se stabiliser à l'automne entre 6,5 et 7 % sur un an. Elle ressortirait à 4,5 % pour l'inflation sous-jacente. En moyenne annuelle, l'inflation s'élèverait à +5,5 % en 2022 contre une progression des prix de 1,6 % en 2021.

(AOF) - La croissance annuelle de la France tomberait à 2,3 % cette année après s’être élevée à 6,8 % en 2021, a indiqué l’Insee dans une note de conjoncture. Dans le détail, la croissance trimestrielle de la France serait modérée, à +0,2 % au deuxième trimestre, puis +0,3 % sur les deux derniers trimestres de 2022. « Fortement soutenu par des mesures budgétaires, le pouvoir d’achat des ménages se redresserait au second semestre 2022, mais baisserait tout de même en moyenne annuelle en 2022 », précise l’institut de statistique.

