L’inquiétude sur l’inflation et les dettes d’Evergrande pèsent sur les actions asiatiques

Les actions asiatiques ont chuté en raison des craintes d’inflation alimentées par l’énergie et des préoccupations croissantes concernant les problèmes d’endettement d’Evergrande. L’indice Hang Seng 50 (-1,66 %), le Shanghai Composite (-1,25 %), l’indice de la bourse de Taiwan (-1,25 %), le Nikkei 225 (-0,94 %) et le KOSPI (-1,35 %) sont tous passés dans le rouge.

Les problèmes d’endettement d’Evergrande ont semé la panique sur les marchés mondiaux au cours des derniers mois et la tendance se poursuit avec le troisième défaut de paiement des coupons obligataires de la société en trois semaines, ce qui renforce le sentiment déjà fragile du marché quant à une éventuelle contagion.

Pour les investisseurs qui ont une confiance à long terme dans la région en tant que force économique montante, l’ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS (IFFF) peut être le bon outil pour accéder à ce marché. Cet ETF offre une exposition à la Chine (39%), à Taïwan (19%), à la Corée du Sud (16%), à Hong Kong (8,42%) et à d’autres pays d’Extrême-Orient. Ses cinq principales positions sont Taiwan Semiconductor Manufacturing (8,49%), iShares MSCI China A ETF (6,7%), Tencent Holdings (5,99%), Alibaba Group (5,09%) et Samsung Electronics (4,81%).

En termes de performance, l’ETF a perdu -7,58% depuis le début de l’année, ce qui pourrait constituer une opportunité d’achat pour certains.

