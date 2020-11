L'infrastructure numérique, nouvel eldorado, estime Columbia Threadneedle Investments

(AOF) - Le terme "infrastructure" désigne de prime abord, les transports publics, les bâtiments, les réseaux d'assainissement, ou encore, l'eau ou bien les réseaux électriques : des éléments physiques, concrets, rappelle Columbia Threadneedle Investments. Pourtant, force est de constater, dans un monde où la pandémie de la Covid19 a ébranlé des convictions profondément ancrées, le secteur de l'infrastructure est en train de changer, indique la société de gestion.

En général rappelle-t-elle, les crises accélèrent les tendances préexistantes : l'économie collaborative a prospéré après la crise financière mondiale et nous avons assisté à une vague d'innovations pérennes après l'éclatement de la bulle Internet.

De la même manière, l'ère post-Covid-19 sera caractérisée par de nouvelles technologies, par des entreprises permettant aux individus de travailler, de se divertir et de se restaurer " à distance " (chez eux, en particulier à court terme), et par un glissement depuis le mode " hors ligne " vers le mode " en ligne " dans l'ensemble des secteurs et des catégories démographiques.

La demande est donc incontestable et les éléments d'infrastructure sont en place, mais dans l'état actuel des choses, les seconds ne sont tout simplement pas en mesure de répondre à la première, observe Columbia Threadneedle Investment. Compte tenu de la rapide mutation du secteur au cours des 20 dernières années, les réseaux créés au siècle dernier ne sont plus adaptés.

Aussi souligne le gérant, la transformation qui s'impose nécessite d'immenses apports de fonds, ce qui engendre des opportunités pour les investisseurs.

Avant la pandémie, la plus récente analyse des dépenses consacrées à la 5G par Greensill, un fournisseur non bancaire de fonds de roulement, estimait la facture totale du déploiement de la 5G à travers le monde à 2.700 milliards de dollars d'ici fin 2020.

Cela nécessitera une combinaison de financements publics et privés, assure le gestionnaire d'actifs. Une récente enquête sur les investisseurs en infrastructures menée par M&E Global Inc a révélé qu'il était essentiel que le soutien public s'élève à 32,4% pour débloquer l'investissement dans l'infrastructure numérique.

Pourtant, malgré ces coûts élevés, les investisseurs veulent en être : la même étude a montré que plus de la moitié des participants estimaient que l'infrastructure numérique était essentielle à la relance des économies dans un monde post-Covid-19 (et 63% sont déjà activement impliqués dans le financement/la livraison de l'infrastructure numérique), tandis que 63,6% pensent que les bienfaits de l'infrastructure numérique sont supérieurs aux risques.

Après tout précise Columbia Threadneedle Investments, il s'agit d'actifs pérennes qui fournissent des services essentiels, avec des flux de trésorerie robustes (les clients s'engageant dans des contrats récurrents) et la possibilité de générer une croissance à long terme dans des marchés baissiers ou atones, comme c'est le cas aujourd'hui. Cet aspect est fondamental pour les investisseurs institutionnels entre autres, conclut le gérant.