L'influence de l'Arabie saoudite a pesé dans l'absence d'accord à la COP31

Alors que les discussions lors de la conférence sur le climat se prolongeaient, pour atteindre au final une durée record, un négociateur d'un petit État insulaire s'est plaint qu'une réunion promise avec les présidents turc et australien de cette COP31 ait été une nouvelle fois annulée.

Pendant ce temps, les représentants saoudiens ont bénéficié d'un accès régulier, ce qui leur a conféré une influence disproportionnée lors du sommet organisé dans la ville balnéaire turque d'Antalya, ont dit des négociateurs venus d'Europe, de petits États insulaires, d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique.

Ryad a été à l'avant-garde pour s'opposer à une quelconque formulation appelant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, ont rapporté ces négociateurs, ajoutant que c'était principalement pour cette raison qu'aucun accord politique n'avait pu être conclu - une première depuis 2009.

L'Union européenne, plusieurs petits États insulaires et d'autres nations particulièrement vulnérables au changement climatique ont déclaré qu'ils ne pouvaient accepter un texte qui ne mentionnait pas le pétrole, le gaz et le charbon, que les scientifiques désignent comme les principaux responsables du réchauffement climatique.

"Cette COP a été détournée par certains pays producteurs de pétrole", a déclaré à Reuters le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, au nom de l'Union européenne, en réponse à des questions sur le rôle de l'Arabie saoudite dans les négociations.

La présidence turque de la COP31 a assuré dans un communiqué qu'aucun groupe ni pays n'avait bénéficié d'un "traitement préférentiel".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de représentants de l'Arabie saoudite et de l'Australie.

De longue date, l'Arabie saoudite et les autres membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'opposent à toute rhétorique climatique contre les combustibles fossiles, affirmant que ceux-ci doivent faire partie du mix énergétique mondial dans un avenir prévisible.

Les combustibles fossiles avaient été explicitement mentionnés dans les textes des précédentes COP, en 2021 à Glasgow et en 2023 à Dubaï.

Mais plusieurs négociateurs ont estimé que la position de Ryad s'était renforcée à Antalya en raison de l'absence d'engagement actif des États-Unis lors de cette COP31 et du manque de coordination étroite entre les États-Unis et la Chine qui avait permis de trouver des compromis lors des conférences précédentes.

"Au lieu d'avoir un ou deux acteurs majeurs contribuant à définir les limites du débat, ces limites sont devenues moins claires", a la ministre singapourienne de l'Environnement, Grace Fu.

DES ATTENTES MODESTES DÈS LE DÉPART

La COP31 a débuté avec des attentes modestes. La Turquie, pays hôte, prônait un engagement en faveur de l’électrification mondiale et promettait de mettre l’accent sur la mise en oeuvre des accords climatiques passés, destinés à aider la planète à éviter les pires conséquences du réchauffement climatique.

Mais les divergences se sont accentuées après que la présidence turque a publié un projet révisé de texte introductif omettant toute référence aux combustibles fossiles.

Alors que les pays passaient la deuxième semaine des négociations à tenter de forger un consensus autour d'un large éventail d'options, les délégués et les observateurs ont indiqué que l'Arabie saoudite campait sur ses positions: le texte ne devait pas mentionner les combustibles fossiles et devait inclure des dispositions favorisant les technologies de capture du carbone susceptibles de réduire leurs émissions.

Un délégué d'un pays asiatique participant aux négociations a déclaré que Ryad présentait ces positions comme non négociables, voire existentielles.

L'Arabie saoudite n’était toutefois pas la seule partie réticente à tout compromis. L'UE a également durci sa position.

Interrogé samedi sur le déroulement des négociations, le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, a déclaré: "Soit on parvient à un bon accord, soit il n'y aura pas d'accord".

L'Allemagne a organisé des réunions avec les petits États insulaires et d'autres membres de la "High Ambition Coalition", qui regroupe des nations vulnérables, des pays africains et des pays développés, dont Singapour et le Canada.

Ensemble, ils ont rédigé une lettre, soutenue par environ 130 pays, stipulant que tout accord conclu à Antalya devait mentionner la transition vers l'abandon des combustibles fossiles, et l'ont transmise à la présidence.

À peu près au même moment, au fil du week-end écoulé, des responsables saoudiens, chinois et russes se sont rendus à plusieurs reprises dans les bureaux de la présidence, alors même que les représentants d'autres groupes peinaient à obtenir des rendez-vous, ont déclaré à Reuters des délégués.

COLÈRE

Lorsque le texte révisé a finalement été rendu public dimanche matin, de nombreux pays ont réagi avec colère. Le texte ignorait en grande partie la lettre de la coalition: il ne faisait aucune mention des combustibles fossiles et conservait des formulations fermes en faveur du captage du carbone.

"On dirait que nous négocions avec les Saoudiens", a déclaré à ce moment-là la ministre du Climat de Tuvalu, Maina Talia.

Les négociateurs ont alors évoqué ouvertement la possibilité que les pourparlers échouent, sans accord sur une déclaration politique. Les délégués devaient quitter Antalya pour prendre leurs vols. Le temps pressait.

Après l'ouverture de la séance plénière de clôture, dimanche après-midi, le président de la COP31, Murat Kurum, a déclaré qu'il constatait l'absence d'accord et a confirmé qu'il ne proposerait aucun nouveau texte.

Certains négociateurs ont eu le sentiment que les producteurs de combustibles fossiles, qui ont contribué au changement climatique, exerçaient davantage d'influence que ceux qui souhaitent accélérer la transition vers un monde à faibles émissions de carbone.

"Il semble que lorsque les combustibles fossiles ne peuvent pas être mentionnés dans le texte de référence, les pays pétroliers ont d'une manière ou d'une autre davantage voix au chapitre lors de cette COP", a déclaré la ministre danoise du Climat, Samira Nawa.

(Valerie Volcovici et Sarah McFarlane)