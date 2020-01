L'inflexion du commerce mondial est là pour durer, estime Actis AM

(AOF) - Les contraintes posées par la Maison Blanche ne vont pas s'inverser subitement et le possible accord avec les Chinois ne règlera pas l'ensemble des questions puisque le point principal, la technologie et/ou la contrefaçon, ne seront pas traités, estime Actis AM dans sa dernière lettre trimestrielle. Il s'agit principalement d'un accord gagnant-gagnant sur l'agriculture. Les Chinois ont besoin de porcs après la terrible crise porcine qu'ils ont connu. Les Etats-Unis leur en fourniront.

Les Chinois s'engagent à acheter à nouveau du soja américain, calmant ainsi les agriculteurs américains, socle électoral de Donald Trump, rappelle le gérant.

La question du leadership technologique, au cœur du bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine ne sera pas réglée rapidement, il ne peut pas l'être : l'un ne peut accepter de ne plus être le leader qu'il a été depuis un siècle et l'autre a mis tellement de moyens pour être leader sur la 5G et être la référence dans l'industrie manufacturière du futur qu'il ne peut pas abandonner, souligne Actis AM.