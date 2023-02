" L'inflation va baisser en Europe, mais les taux d'intérêt vont remonter " (Columbia Threadneedle)

(AOF) - Selon Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA, l’inflation devrait baisser vers 3 % d'ici la fin de l'année au Royaume-Uni et en Europe mais ne s’attend pas à une inversion de la hausse des taux d’intérêt. " L'impact devrait être particulièrement fort au Royaume-Uni. Nous nous attendons à ce que le Chancelier, Jeremy Hunt, annule l'augmentation du plafond des prix de l'énergie, à 3 000 livres, qui devait entrer en vigueur en avril ", dit l'économiste.

" Il y a de fortes chances que le plafond actuel de 2 500 livres ne soit pas contraignant à partir de juillet. Les prix réels pourraient être plus proches de 2 000 livres. Ces prix sont tous beaucoup plus élevés qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais les perspectives se sont nettement améliorées au cours des dernières semaines et des derniers mois , explique Bell.

Les conditions météorologiques favorables en sont en partie responsables. Mais les prix du gaz européen et britannique ont également baissé pour l'hiver prochain. Ils ont diminué de moitié depuis début décembre. Les forces puissantes de l'offre et de la demande fonctionnent bien.

Les déficits budgétaires en profiteront également. L'Allemagne a alloué la somme colossale de 200 milliards d'euros, soit 5 % de son PIB, à son système de tarification de l'énergie. Elle ne devrait dépenser qu'une fraction de cette somme.

Une inflation plus faible ne signifie pas une baisse des taux d'intérêt pour Steven Bell. " Alors que l'impact de la flambée des prix de l'énergie s'estompe, la hausse des salaires oblige la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne à maintenir une politique monétaire stricte. Il est possible que la récession immobilière au Royaume-Uni entraîne une hausse du chômage et fasse le travail de la BoE à sa place, mais je pense que l'atténuation de la crise du coût de la vie compensera cela. L'Europe bénéficiera également de l'amélioration des perspectives de croissance mondiale ". conclut l'économiste.