L’inflation totale américaine atteint son plus haut en trois décennies

(AOF) - Le niveau général des prix a augmenté de 0,9% en un mois seulement aux Etats-Unis, l’inflation totale atteignant ainsi un plus haut en trois décennies. Ce chiffre est largement au-dessus des attentes du consensus des économistes, note Jonathan Baltora, Head of Sovereign, Inflation and FX chez AXA IM.

Alors que les prix des produits énergétiques (essence, électricité,…) tirent l'inflation à la hausse, ceux des services (logement, santé) sont également en nette hausse, compliquant le discours de la Réserve Fédérale qui défend toujours l'idée d'une l'inflation transitoire.

" Ce chiffre d'inflation est un signal d'alarme pour les Banques Centrales, l'inflation est plus haute et plus durable qu'attendu ", explique Jonathan Baltora.

De tels chiffres d'inflation en rythme mensuel permettent d'entrevoir une indexation à l'inflation solide sur les TIPS américains (Treasuries indexés à l'inflation).

In fine, Jonathan Baltora dit conserver une exposition aux obligations indexées de maturités courtes mais sous-pondère celles de maturités plus longues qui lui semblent être exposées à une normalisation anticipée des politiques monétaires.