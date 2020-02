L'inflation soutenue par les prix de l'énergie en zone euro

(AOF) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,4% en janvier 2020, contre 1,3% en décembre, a annoncé Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Cette légère hausse s'explique principalement par le rebond des prix de l'énergie. Hors énergie et alimentation, l'inflation a ralenti à 1,3% contre 1,4% en décembre, un niveau bien inférieur à la cible de le Banque centrale européenne d'environ 2%. L'Italie affiche l'inflation totale la plus faible, +0,4% et la Hongrie, l'inflation la plus élevée : +4,7%.