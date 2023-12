L’inflation ralentit en Espagne en décembre

(AOF) - L’indice des prix IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a progressé de 3,3% en décembre en Espagne en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 3,6% et 3,3% en novembre. L’inflation s’est élevée à 3,1% contre 3,4% attendus et 3,2% en novembre. Hors énergie et alimentation, elle a ralenti à 3,8% contre 4,5% en novembre.