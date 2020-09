L'inflation pourrait rester faible dans les années à venir en Europe

(AOF) - La forte croissance monétaire en Europe a suscité des inquiétudes quant au décollage de l'inflation. Toutefois, Peder Beck Friis, Portfolio Manager, Global Macro chez PIMCO, a un point de vue différent. « En Europe, à moins que la politique budgétaire ne continue à stimuler l'économie lorsque celle-ci aura guéri du choc Covid-19, nous prévoyons que l'inflation restera faible dans les années à venir », explique l'expert, « et ce, malgré une récente poussée de la croissance monétaire - autrefois un bon indicateur de l'inflation future. »

Pour autant, si la politique budgétaire restait expansionniste post Covid-19, le risque d'une inflation plus élevée augmenterait, ajoute Peder Beck Friis.

" Pour l'instant, nous pensons que ce risque est supérieur aux États-Unis, compte tenu d'une plus grande volonté budgétaire et d'une banque centrale accommodante dont le nouveau mandat en matière d'inflation moyenne devrait permettre plus de flexibilité à l'avenir ", conclut l'expert.