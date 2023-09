L'inflation plus élevée que prévu met la Banque centrale turque sous pression

Afin de lutter contre cette inflation galopante, la Banque centrale de Turquie a surpris en août en resserrant sa politique monétaire plus fortement que prévu. Si la livre turque avait initialement progressé après cette annonce, elle a ensuite reperdu une partie de ses gains. Son taux directeur est passé de 17,5% à 25%, mais elle va devoir continuer à l'augmenter étant donné l'accélération de l'inflation.

(AOF) - Le dollar progresse de 0,55% contre la monnaie turque. 26,7773 livres turques sont nécessaires pour obtenir 1 dollar. Les cambistes ont pris connaissance d’une inflation plus élevée qu’anticipée à 58,9% en août en rythme annuel. Les économistes anticipaient 55,9% en moyenne après 47,83% en juillet. Elle a atteint 64,85% en version core vs une inflation 61,70% attendue. L'inflation est dopée par la faiblesse de la devise turque au cours des mois écoulés.

