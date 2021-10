L'inflation pèse sur les marchés pour la première séance d'octobre

Les Bourses européennes s'affichaient en rouge vendredi pour commencer le mois d'octobre, les inquiétudes sur les risquées liés à une inflation persistante prenant le dessus.

Vers 08H30 GMT, Paris cédait 1,01%, Londres 0,93%, Francfort 1,09% et Milan 1,16%.

En Asie, Tokyo a terminé sur une forte baisse de 2,31%, ignorant la hausse supérieure aux attentes de l'indice de confiance des grandes entreprises manufacturières japonaises.

Les marchés chinois sont fermés en raison d'un jour férié.

L'accélération de l'inflation en France et en Allemagne rend les marchés nerveux et inquiets des risques sous-jacents, avant la publication de la hausse des prix pour la zone euro à 09H00 GMT.

"L'inflation élevée va devenir un casse-tête pire que la pandémie, car au moins pour la pandémie, les banques centrales avaient des outils à utiliser. Avec cette inflation élevée, elles n'ont rien à faire", décrypte Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les banques centrales ont beau répéter que l'inflation est due à des goulets d'étranglement, liés à la reprise économique, et qu'elle ne sera que transitoire, la flambée des prix de l'énergie amène de nouveaux doutes.

"Nous pensons que les investisseurs n'ont pas encore pleinement intégré les risques haussiers croissants concernant une forte crise énergétique en Europe si l'hiver est rude", estime Christopher Dembik, directeur stratégie et macro-économie chez Saxo Banque.

"Cela pourrait se traduire par un bond violent de l'inflation dans les mois à venir et aussi mettre sérieusement en difficulté les banques centrales", poursuit-il.

En Chine, le gouvernement s'inquiète des pannes d'électricité et a ordonné aux principales entreprises publiques du secteur de l'énergie de s'assurer à tout prix que l'approvisionnement en carburant est suffisant pour l'hiver prochain.

Jeudi, la Bourse de New York a terminé en baisse, préoccupée par les tergiversations du Congrès ainsi que par des résultats d'entreprises décevants.

Les Etats-Unis ont évité in extremis la paralysie des services fédéraux grâce à une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 3 décembre.

Mais la menace d'un défaut historique des Etats-Unis à partir du 18 octobre n'est pas écartée, le Congrès n'ayant pas encore relevé la limite d'endettement du pays.

L'agenda du jour est chargé en indicateurs, avec les indices d'activité manufacturière de plusieurs pays et aux Etats-Unis, la consommation des ménages, l'indice PCE d'inflation et la confiance des consommateurs.

L'automobile toujours à la peine

A Francfort, BMW perdait 0,30% à 82,73 euros. Le constructeur automobile a relevé sa prévision de rentabilité opérationnelle à un taux compris entre 9,5% et 10,5% pour 2021, contre 7 à 9% initialement annoncé. RBC a relevé sa recommandation sur le titre.

Daimler reculait de 1,15% à 75,84 euros. La scission historique du groupe, annoncée en février, est votée vendredi par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire.

A Paris, Stellantis lâchait 3,63% à 15,97 euros et Renault 1,28% à 30,53 euros.

Le marché automobile français a reculé de 20,5% en septembre par rapport à septembre 2020 et les perspectives restent sombres pour la fin de l'année.

Perte record pour Wetherspoons

La chaine de pubs britannique Wetherspoons a annoncé la plus grosse perte de son histoire: 154,7 millions de livres avant impôts, à cause des longs mois de fermeture, des restrictions sanitaires et du manque de trafic aérien qui a pénalisé les sites dans les aéroports. L'action cédait 0,67% à 1.036,00 pence.

Oxford Nanopore brille pour ses débuts

L'action de la société Oxford Nanopore, spécialisée dans le séquençage d'ADN et dont la technologie a permis d'aider à séquencer le virus derrière le Covid-19, prenait encore 1,26% à 620,30 pence après avoir fait des débuts éclatants la veille à la Bourse de Londres, avec une envolée de 44% sur la journée.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 0,82% à 77,69 dollars à Londres.

À New York, le baril de WTI pour novembre reculait de 0,76% à 74,45 dollars.

L'euro se stabilisait (-0,02%) par rapport au billet vert à 1,1577 dollar, au plus bas depuis juillet 2020.

Le bitcoin montait de 3,05% à 44.760 dollars.

bur-jvi/ico/eb