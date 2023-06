"L'inflation n'est pas encore vaincue " (Amplegest)

"Les débats promettent d'être soutenus au sein de la Banque centrale entre les colombes et les faucons, avec en mémoire la récente crise des banques régionales américaines qui a illustré les effets collatéraux possibles d'une politique trop dure", conclut-il.

Et l'analyste de s'interroger : "Faut-il alors profiter de la croissance pour remonter une nouvelle fois les taux alors que le principe d'une pause semblait avoir été entériné ? Ou faut-il attendre désormais que le choc de taux des douze derniers mois produise ses effets ?"

(AOF) - "En dépit des hausses de taux massives décidées par la Réserve fédérale depuis un an, la croissance américaine demeure résiliente et pourrait même retrouver du tonus dans les prochains mois", soutient Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé chez Amplegest. Le gestionnaire d’actifs considère que "la politique monétaire restrictive menée par la Banque Centrale américaine n’a pas eu l’effet escompté sur l’économie".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.