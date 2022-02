L’inflation n’a pas fini de peser sur la tendance boursière

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 4 février 2022

Les indices boursiers avaient bien commencé la semaine. Le CAC 40 et le Dow Jones étaient parvenus à regagner une bonne partie du terrain perdu en janvier. En dépit de quelques déceptions notables, comme Meta (ex-Facebook) ayant publié des performances trimestrielles inférieures aux attentes, les résultats trimestriels se sont dans l'ensemble révélés de bonne facture de part et d'autre de l'Atlantique. Les entreprises font preuve d'une formidable capacité d'adaptation qui force, à juste titre, l'admiration des investisseurs.

Mais les cours de Bourse n'évoluent pas seulement en fonction des fondamentaux des entreprises. Pour que les capitaux continuent d'affluer en Bourse, il faut que les conditions financières soient plus propices à la prise de risques, qu'à des prises de positions sur des placements plus rassurants, comme les emprunts d'Etat. Or depuis quelques temps les taux d'intérêt ont tendance à se tendre et les opérateurs ne peuvent plus compter sur les banques centrales pour généreusement alimenter le marché en liquidités nouvelles. La montée inexorable des tensions inflationnistes dans tous les pays développés est ainsi progressivement devenue un sujet de préoccupation majeur pour tous les détenteurs de capitaux.

La Réserve Fédérale des Etats-Unis a été la première à réagir en s'engageant sans ambiguïté, dès la fin de 2021, dans une stratégie de lutte contre l'inflation. Un dérapage incontrôlé des prix aurait des conséquences désastreuses sur le pouvoir d'achat des ménages, dont dépendant en grande partie la croissance de l'activité en Amérique du Nord. L'annonce d'un durcissement imminent de la politique monétaire américaine a déstabilisé les marchés, mais les plus gros dégâts se concentrent autour des valeurs technologiques fortement valorisées, donc vulnérables à la hausse des taux d'intérêt. Le reste de la cote a mieux résisté.

Dans la zone euro, après l'annonce d'un taux d'inflation ayant atteint 5,1 % en janvier, la présidente de la Banque centrale européenne a reconnu cette semaine que l'inflation était plus forte qu'anticipé. Christine Lagarde est bien consciente des risques que fait peser sur l'économie un tel emballement des prix, mais elle a déclaré qu'elle n'entendait pas procéder à une inflexion précipitée de sa politique monétaire. Ce jeudi, la BCE a ainsi décidé de laisser son taux directeur à zéro et a indiqué qu'elle maintiendra inchangé la taille de son bilan qui s'achemine désormais vers les 9.000 Mds€. Si le programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) s'éteindra bien fin mars, la BCE va poursuivre ses achats nets dans le cadre de son programme APP à hauteur de 40 Mds€ jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2022, puis à 30 Mds€ au long du 3ème, avant de reprendre un rythme mensuel de 20 Mds€ au 4ème pour une durée indéterminée.

Loin de rassurer les marchés, la manque de réactivité de la BCE face à la montée inexorable de l'inflation est jugée peu convaincante par la plupart des observateurs. De nombreux économistes estiment que les autorités monétaires européennes pourraient se trouver prises de court par l'accélération de la hausse des prix et s'attendent à un durcissement de ton de la BCE dès le mois de mars. L'indice CAC 40 a donc très nettement reculé après l'intervention de la présidente de la BCE.

Dans ce contexte particulièrement tendu, nous avons maintenu notre stratégie de grande prudence sur notre portefeuille Défensif, ainsi que sur notre sélection de fonds libellés ISR/PEA. Les tensions actuellement observées sur les taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique ne sont en effet pas de nature à inciter les investisseurs à renforcer leurs positions sur les actions. L'heure serait plutôt aux prises de bénéfices et à l'attente de meilleures conditions de marché pour revenir à l'achat. C'est exactement ce que nous avons fait au cours de ces dernières semaines. Avec près des deux tiers du portefeuille Défensif consacrés aux liquidités, ce dernier est bien placé pour résister à une nouvelle dégradation de la tendance boursière. Nous avons surtout toute latitude pour reconstituer nos positions, une fois que les conditions d'un retour à l'achat seront réunies. Comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, nous avons mené la même stratégie d'attente sur la sélection ISR/PEA.

La stratégie plus agressive que nous avons mise en place sur le portefeuille Offensif, avec des positions fortes prises sur les valeurs pétrolières et financières nous réussissent plutôt bien. Depuis le 3 janvier, cette sélection surperforme légèrement le CAC 40. Le revers de la médaille de la mise œuvre de ces choix d'investissement résolument spéculatifs réside dans une forte volatilité du portefeuille, en fonction de l'évolution du prix du pétrole et des taux d'intérêt.

