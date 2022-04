L'inflation menace encore et toujours les places financières

Sur la place parisienne, les valeurs liées à l'énergie et l'environnement s'en sont le mieux sorties (Engie: +1,43% ; TotalEnergies: +1,21%). Les banques ont quant à elles bien résisté alors que les résultats décevants de JPMorgan augurent de lendemains difficiles. Pernod Ricard (-2,49%), Worldline (-1,84%) et Danone (-1,08%) ont fermé la marche au CAC 40.

Mais la publication la plus attendue du jour était certainement l'évolution des coûts de production aux Etats-Unis en mars: en rythme mensuel, les prix des intrants sont ressortis en hausse de 1,4%, alors que le consensus visait +1,1%. Cette accélération (versus +0,9% en février) signifie que les prix à la consommation sont amenés à rester sur des plus hauts de 40 ans au cours des prochaines mois, ce qui devrait conforter la Fed dans sa stratégie de normalisation de sa politique monétaire.

La journée avait donc mal démarré avec la publication ce matin d'une inflation britannique de 7% au mois de mars, en rythme annuel, soit un niveau jamais vu depuis 1992. Qui plus est, des données de Refinitiv montrent que les anticipations d'inflation des investisseurs dans les années à venir restent très élevées: le taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" a ainsi atteint le niveau record de 2,4%, alors qu'il était encore de 1,8% avant l'invasion de l'Ukraine.

A Wall Street, alors que la saison des résultats trimestriels est lancée, la tendance est plutôt à l'optimisme, avec le Dow Jones et le Nasdaq qui gagnent respectivement 0,53% et 1,56%.

