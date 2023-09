L'inflation française surprend favorablement : repli des taux longs et hausse des actions

L'indice des prix PCE en août, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, sera publié à 14h30. Une progression de 3,5% est anticipée après une augmentation de 3,3% en août. Hors alimentation et énergie, l'indice PCE est prévue en hausse de 3,9% après +4,2% en juillet.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, augmenterait de 5,6% en France en septembre 2023, après +5,7 % en août, a indiqué l'Insee. L'inflation était anticipée à 5,9%.

(AOF) - Les taux longs se détendent ce matin alors que l’inflation française est ressortie sous les attentes en août. Le rendement du 10 ans allemand recule de plus de 5 points de base à 2,878%. Cette détente des taux longs soutient les marchés actions européens, qui prolongent leur mouvement de hausse. Le CAC 40 gagne ainsi 0,63% à 7 161,08 points.

