L'inflation française progresse plus que prévu en juillet

(AOF) - Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,8 % en juillet, après une hausse de 6,5 % en juin, a indiqué l'Insee. L'inflation était attendue à 6,7% par le consensus Reuters.

En données non harmonisées, les prix à la consommation augmenteraient de 6,1 % en juillet 2022 sur an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, après +5,8 % le mois précédent. " Cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix des services en lien avec la période estivale, de l'alimentation et – dans une moindre mesure – des produits manufacturés. Les prix de l'énergie ralentiraient ", a commenté l'institut de statistique.